Первыми почувствовали коты. В Кандалакше произошло ощутимое землетрясение

Кому-то из-за небольшой тряски показалось, что соседи начать делать ремонт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Утром 2 сентября в Кандалакше произошло вполне ощутимое землетрясение. Его магнитуда составила 3.6.

- Толчок был достаточно сильный, многие ощутили его в своих домах, - сообщили в паблике Погода в Мурманске (12+).

В соцсетях кандалакшане отметили, что их пушистые питомцы, в частности коты, первыми почувствовали природное явление и стали вести себя странно.

- Кошка вела себя беспокойно, спряталась под кровать. Вытащим - опять туда бежит. Никогда такого не было, - написала Елена Жидких.

А кому-то из-за небольшой тряски показалось, что соседи начать делать ремонт.

Предыдущее ощутимое землетрясение было зафиксировано в марте прошлого года в Хибинах, тогда магнитуда была 3.65.

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