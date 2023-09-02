В Мурманске горел ангар площадью 800 кв. м

Горящий ангар тушили почти 9 часов. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь на 2 сентября в промзоне Мурманска случился сильный пожар. Почти девять часов - с 2.30 до 11.16 - здесь тушили горящий ангар на улице Промышленной рядом с домом №6.

- В результате происшествия ангар сгорел по всей площади 800 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 пожарно-спасательных подразделения (22 человека личного состава, 8 единиц техники), - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: в соцсетях рассказали о пожаре, случившимся 31 августа в Дальних Зеленцах. Там загорелось здание заброшенного биологического института.

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