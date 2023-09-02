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НовостиОбщество2 сентября 2023 16:08

В Мончегорской ЦРБ начал работать родильный блок

В обновленном родильном блоке в Мончегорске есть обновленные палаты для рожениц и мам, процедурный и прививочный кабинеты
Ника СВЕТЛОВА
В Мончегорской ЦРБ снова могут принимать роды. Фото: vk.com/mnchgrsk

В Мончегорской ЦРБ снова могут принимать роды. Фото: vk.com/mnchgrsk

Мончегорская ЦРБ возобновила прием рожениц - в ней открылся родильный блок с отремонтированным родительным залом, палаты для рожениц и мам, процедурный и прививочный кабинеты.

- Кроме того, теперь акушерский блок будет находиться в одном корпусе с отделением реанимации и операционным блоком, что дает возможность незамедлительно оказывать медицинскую помощь при экстренной ситуации. Для этого врачам всех профилей не требуется переходить из корпуса в корпус, - пишет паблик «Мончегорск портал» (12+).

Акушерский блок находится в одном корпусе с отделением реанимации и операционным блоком.

Напомним: прокуратура проверяет больницу в Мурманске после сообщения о перепутанных телах умерших пациентов. Умершую бабушку похоронили под чужим именем.

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