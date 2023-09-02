Рядом с Зеленоборским водитель сбил лося

В ДТП лось не выжил. Фото: Александр РОГОЗА

Днем 2 сентября в Кандалакшском районе Мурманской области произошла авария.

- Недалеко от Зеленоборского автомобиль сбил лося, - сообщает паблик «Кандалакша онлайн» (18+).

ДТП произошло под Зеленоборским. Фото: vk.com/kandaone

Само животное не выжило, о том, получил ли водитель травмы, пока не сообщается. Теперь водителю грозит выплата компенсации за причиненный ущерб биоресурсам - 80 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области ищут убивших лося браконьеров. Ущерб биоресурсам государства от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей.

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