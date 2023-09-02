Мошенники под видом проституток обманули 56-летнего слесаря из Апатитов

Жителя Апатитов так возмутил обман, что он заявил на мошенников в полицию. Фото: Артем КИЛЬКИН

56-летний слесарь из Апатитов потерял 11 тысяч рублей из-за того, что хотел внести интимную составляющую в свой вечер. Мужчина нашел в сети сайт с проститутками и решил воспользоваться такой услугой.

- Позвонив по найденному в сети номеру телефона и изложив просьбу, он услышал в ответ, что услуги такого рода оказываются только после предоплаты. Он перевел собеседнице, оставшейся для него неизвестной, 11 тысяч рублей, но обещанного интима так и не получил, - сообщает «ХибИнформБюро».

Ситуация настолько разозлила мужчину, что он написал заявление в полицию.

Напомним: жительница Мурманска на проститутках заработала миллионы рублей. Бордель под ее руководством работал 8 месяцев.

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