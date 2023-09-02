Волонтеры проекта «От родника до океана» обустроили 12 родников в Заполярье

В Мурманской области волонтеры обустраивают родники и приводят в порядок территорию вокруг. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2022 году в Мурманской области стартовала новая фаза акции «От родника до океана», в рамках которой волонтеры от различных организаций приводят в порядок источники с питьевой водой и территории вокруг них. Ранее здесь шел только сбор мусора, но теперь к воде делают деревянные помосты, удобные лестницы и навесы.

Всего за два года облагородили 12 родников по всему Кольскому полуострову, в том числе, появились новые - по одному в Кандалакше и на Абрам-мысе в Мурманске

Летом 2023 года в порядок привели родники Каменный, новые - на седьмом километре автодороги «Кандалакша-Умба» и Абрам-Мысе, также проверили, не накопилось ли мусора у родника Фадеев ручей, где уборка прошла прошлым летом. Последним источником, где кипела работа в новом сезоне, стал Архейский между Мурмашами и Молочным.

- Сегодня проект популярен не только у волонтеров, которые искренне хотят сделать эти территории лучше, но и у северян, которые весь сезон присылают нам фотографии своих любимых источников – идеи для будущих локаций. Уверена, что часть из них мы возьмем в работу в следующем году. Поэтому мы будем его продолжать и привлекать еще больше волонтерских корпоративных групп, чтобы как можно больше родников стали удобными для наших жителей, – сказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Напомним: в Мурманской области открыли первый оборудованный пляж, ранее все такие зоны отдыха были дикими. Теперь же в регионе есть сертифицированная площадка, которая соответствует ГОСТу.

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