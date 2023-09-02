Учебный год в Мурманской области начался для 140 тысяч школьников и студентов

В Мурманской области ярко отметили Первое сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области Первое сентября стало праздником для 140 тысяч школьников и студентов.

- В этом году после капитального ремонта открылось 6 школ; в рамках плана «На Севере – жить» по проекту «Арктическая школа» обновлены уже 200 пространств в образовательных учреждениях; созданы 62 «Точки роста» в рамках реализации национального проекта; 1 сентября открыл второй «IT-Куб»; идет активное строительство двух новых школ в Мурманске, нового корпуса школы в Печенге, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: 1 сентября мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища принял новых курсантов. В этом году первокурсниками стали 80 человек, это не только северяне, но и жители других регионов. Всего в филиале учатся свыше 500 человек. Также после капремонта открыли старейшую школу в Мурманске - №1 - на улице Капитана Буркова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru