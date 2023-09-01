В Мурманской области открылся первый инженерно-железнодорожный класс

В Мурманске стало на один профильный класс больше - на базе школы №49 открылся первый для всей Мурманской области инженерно-железнодорожный класс. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске стало на один профильный класс больше - на базе школы №49 открылся первый для всей Мурманской области инженерно-железнодорожный класс. Проект поддержали «РЖД», которые сделали мурманскую школу одной из восьми опорных на полигоне ОЖД.

- Школа активно сотрудничает с компанией. В учреждении и ранее шло обучение по программе «Страна железных дорог» с углубленным изучением информатики, физики, математики и других дисциплин, необходимых для поступления в профильные вузы. А теперь у школы есть свое брендированное помещение с необходимым для обучения оборудованием, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: 1 сентября мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища принял новых курсантов. В этом году первокурсниками стали 80 человек, это не только северяне, но и жители других регионов. Всего в филиале учатся свыше 500 человек. Также после трехлетнего ремонта открылась старейшая школа Мурманска.

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