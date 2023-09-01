В Мурманскую область с рабочим визитом прибыл Денис Мантуров

Площадкой для его работы стал Мурманский арктический университет, который образовался после слияния МАГУ и МГТУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 сентября заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров прибыл с рабочим визитом в Мурманск.

Площадкой для его работы стал Мурманский арктический университет, который образовался после слияния МАГУ и МГТУ. В «высшей мореходке» Денис Мантуров был главой наблюдательного совета, теперь этот статус сохранился в объединенном вузе.

- Одна из наших общих задач - утвердить программу развития МАУ до 2032 года, чтобы сделать высшее образование в регионе престижным и комфортным с точки зрения инфраструктуры. С учетом новых проектов развития потребность в высококвалифицированных кадрах будет расти с каждым годом. Важно, чтобы, в первую очередь, именно ребята из Мурманской области получали здесь хорошую базу знаний и оставались жить и работать в регионе, - сообщил губернатор Андрей Чибис, который работает вместе с вице-премьером.

Денис Мантуров осмотрел вуз и результаты его модернизации последних лет.

Напомним: в январе 2023 года Денис Мантуров отметил почетной грамотой Минпромторга России министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяну Русскову.

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