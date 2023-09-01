Игорь Морарь - первокурсникам «Нахимовки»: Это большая удача - сделать первые шаги в военной карьере в одном из лучших учебных заведений нашей страны

1 сентября мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища принял новый курсантов. Фото: Администрация города Мурманска

1 сентября мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища принял новый курсантов. В этом году первокурсниками стали 80 человек, это не только северяне, но и жители других регионов. Всего в филиале учатся свыше 500 человек.

- Это большая удача - сделать первые шаги в военной карьере в одном из лучших учебных заведений нашей страны. Уверен, что закалка Нахимовского училища, его дух будут с ними всегда, а полученные знания и навыки помогут преодолеть любые трудности, - поздравил нахимовцев глава Мурманска Игорь Морарь.

Школа №1 на улице Капитана Буркова в Мурманске в 2020 году закрылась на капитальный ремонт. Спустя три года, в год своего 88-летия, она вновь распахнула двери 1 сентября, чтобы принять учеников.

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