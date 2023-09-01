В честь Дня знаний в Мурманске бесплатно раздали 4 тысячи порций мороженого

Изюминкой праздника неизменно является сладкое угощение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 сентября в Мурманске традиционно отмечают большим праздником на Пяти Углах. В этом году мероприятие «Мурманск — город сладкоежек», несмотря на проливной дождь, посетили тысячи детей и их родителей.

- Сегодня более 30 тысяч юных мурманчан сели за школьные парты. Желаю ребятам настойчивости и удачи, педагогам – творческого вдохновения и терпения, родителям – доброты и взаимопонимания в семьях, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Изюминкой праздника неизменно является сладкое угощение. Как сообщили в администрации города, компания «Петрохолод» бесплатно раздала почти четыре тысяч упаковок мороженого.

Также детвору ждали игры на свежем воздухе, мастер-классы, конкурсы, викторины, например, на школьные знания, и концерт.

А в 17.30 на ярмарке на улице Воровского пройдет концерт группы «Меджикул».

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