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НовостиОбщество1 сентября 2023 11:43

Суд обязал аэропорт «Мурманск» сделать доступную среду для маломобильных людей

В аэропорту «Мурманск» появится доступная среда для людей с ОВЗ
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили.

Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в аэропорту «Мурманск».

Выяснилось, что здание воздушной гавани не оборудовано поручнями лестничных маршей, тактильными указателями и другими необходимыми средствами для маломобильных людей.

Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили. После этого ведомство направило иск в суд.

Суд в свою очередь обязал ответчика до конца 2024 года оборудовать аэропорт «Мурманск» в соответствии с требованиями законодательства.

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