Суд обязал аэропорт «Мурманск» сделать доступную среду для маломобильных людей

Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в аэропорту «Мурманск».
Выяснилось, что здание воздушной гавани не оборудовано поручнями лестничных маршей, тактильными указателями и другими необходимыми средствами для маломобильных людей.
Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили. После этого ведомство направило иск в суд.
Суд в свою очередь обязал ответчика до конца 2024 года оборудовать аэропорт «Мурманск» в соответствии с требованиями законодательства.
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