Суд обязал аэропорт «Мурманск» сделать доступную среду для маломобильных людей

Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в аэропорту «Мурманск».

Выяснилось, что здание воздушной гавани не оборудовано поручнями лестничных маршей, тактильными указателями и другими необходимыми средствами для маломобильных людей.

Транспортный прокурор внес представление гендиректору АО «Аэропорт Мурманск», однако нарушения не устранили. После этого ведомство направило иск в суд.

Суд в свою очередь обязал ответчика до конца 2024 года оборудовать аэропорт «Мурманск» в соответствии с требованиями законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru