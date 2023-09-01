В Дальних Зеленцах чуть не спалили старый биологический институт

В соцсетях рассказали о пожаре, случившимся 31 августа в Дальних Зеленцах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В соцсетях рассказали о пожаре, случившемся 31 августа в Дальних Зеленцах. Там загорелось здание заброшенного биологического института.

- Силами местных жителей, неравнодушных людей и работников базы возгорание удалось потушить, - сообщили в Telegram-канале Териберка

Северяне отмечают , что к пожару могут быть причастны туристы. Фото: Центр «Первая помощь»

Северяне отмечают , что к пожару могут быть причастны туристы.

Напомним: на западном берегу Кольского залива заметили столб дыма.

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