В Мурманске для школьных библиотек ЛНР собрали 4 тысячи книг

Работа идет активно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе стартовал акция «Книги на русском. Жители Мурманской области - школьным библиотекам ЛНР», в рамках которой северяне планируют собрать 18 тысяч книг для детей в ЛНР.

Работа идет активно.

- На сегодняшний день на складе партии «Единой России» в Мурманске уже свыше 4000 книг. И это только те, что собрали по библиотекам областного центра. 1 сентября специалисты Дома молодежи снова объедут мурманские библиотеки и соберут новую партию литературы. А вывоз книг из библиотек области начнется на следующей неделе, - рассказали в Мурманском областном отделении Союза журналистов России.

Идея акции родилась тогда, когда во время поездки на Донбасс заполярные журналисты обнаружили, что в школьных библиотеках почти нет книг на русском языке. Чтобы восполнить пробел, составили список авторов и произведений, которые займут свое место на полках в новых регионах РФ. Приносить можно как новые книги, так и те, которым не один год. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии. Сбор идет по всей Мурманской области.

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