Мурманскому морскому торговому порту исполнилось 108 лет

1 сентября в столице Кольского Заполярья - это не только День знаний, но и день основания Мурманского морского торгового порта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

1 сентября в столице Кольского Заполярья - это не только День знаний, но и день основания Мурманского морского торгового порта.

Его называют старшим братом Мурманска, потому что он появился на год раньше города.

Днем рождения порта считают дату, когда у пристани ошвартовался первый пароход Drott, доставивший из Нью-Йорка железнодорожные рельсы и стрелки.

После работа торгового порта была неразрывно связана с Мурманском, работа не прекращалась даже под бомбежками во время Великой Отечественной войны.

Основополагателем ММТП считают Валериана Евгеньевича Ляхницкого, известного инженера и портостроителя. Именно он в 1914 году возглавил проведение изыскательских работ на побережье Кольского полуострова, определил, что здесь можно строить порт и определил место для его создания.

В 2020 году, когда ММТП отмечал 105-й юбилей, открыли бюст Валериана Ляхницкого.

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