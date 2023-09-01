Кольская АЭС: 30 полярнозоринских детей получили подарки к 1 сентября

В школьные наборы входит все необходимое, что может потребоваться в учебном году: дневник, пенал, краски, письменные принадлежности, наборы для творчества. Фото: Кольская АЭС

31 августа в Информационном центре Кольской АЭС в рамках акции «Доброе 1 сентября» детям из малообеспеченных семей города Полярные Зори вручили новые рюкзаки со школьными принадлежностями. Акцию организовали работники Кольской АЭС, комплексного центра социального обслуживания населения города Полярные Зори, МО МВД России «Полярнозоринский».

В школьные наборы входит все необходимое, что может потребоваться в учебном году: дневник, пенал, краски, письменные принадлежности, наборы для творчества.

- Участники акции на протяжении трех недель собирали канцелярские товары и денежные средства. Работники комплексного центра социального обслуживания населения приобрели дополнительные товары для школы. Спасибо всем неравнодушным жителям города, работникам станции, сотрудникам комплексного центра социального обслуживания и МО МВД России «Полярнозоринский» за активное участие! Акция оправдала свое название, – отметил заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

На протяжении 11 лет активные полярнозоринцы помогают осуществлять детские мечты, собирая канцтовары в специальные подарочные коробки, установленные на площадках в городе и на Кольской АЭС. Перед началом учебного года все нуждающиеся получают полноценные комплекты для учебы.

C 2022 года отмечен рост активности волонтеров и общественных организаций, которые оказывают значимую поддержку в реализации на федеральном и региональном уровнях гуманитарных акций, проектов в социальной и медицинской сферах. Подъем волонтерского движения способствует росту социальной стабильности в обществе, улучшению качества жизни граждан. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

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