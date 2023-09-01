Глава региона сообщил, что Заполярье входит в топ-20 регионов России по масштабу промкомплекса в валовом региональном продукте. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис провел выездное заседание правительства в Мончегорске. На нем в том числе обсудили развитие промышленного комплекса Мурманской области в этом году.

Глава региона сообщил, что Заполярье входит в топ-20 регионов России по масштабу промкомплекса в валовом региональном продукте.

- Доля обрабатывающей промышленности в ВРП – 33,6 %, это восьмое место по России. Объем отгруженной продукции за 2022 год превысил 1,1 трлн рублей, - уточнил губернатор.

С начала года в промышленном комплексе среднесписочная численность выросла до 60 тысяч человек. Предприятия промкомплекса обеспечивают занятость почти четверти работников всех отраслей экономики региона.

Губернатор также напомнил, что приняты все решения по газификации Мурманской области, а также по добыче и переработке лития.

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