Низкая скорость Интернета в Мурманской области мешает электронным торгам

В список таких муниципалитетов вошли ЗАТО Островной, Ковдорский и Печенгский округа, Терский район. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ряде муниципалитетов Мурманской области из-за низкой скорости Интернета возникают проблемы с проведением электронных торгов. Из-за этого до 1 января 2026 года там планируют отказаться от этой процедуры.

В список таких муниципалитетов вошли ЗАТО Островной, Ковдорский и Печенгский округа, Терский район.

- Сейчас вся Федерация переходит на электронные торги. Но субъект в силу определенных обстоятельств, связанных с отсутствием интернета в некоторых районах, может установить на время перечень тех территорий, где торги будут проходить как раньше - очно. В перечень вошли достаточно удаленные территории, где плохой интернет, и люди могут ограниченно использовать свои ресурсы. Тут разговор о защите населения, проживающего на территории. Что если люди не имеют доступа к интернету, они могли бы все равно участвовать в торгах, - прокомментировала Nord-News министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина. — Аукционы проводятся только тогда, когда земельный участок свободен и нет оснований проводить без торгов. Это 30% от случаев предоставления. А исключенные территории - очень тяжело доступные. Эти территории даже не населенные пункты, а практически расформированные уже, где жизни почти нет.

При этом от процедуры электронных торгов полностью э отказываться не будут, как только будет решена проблема со скоростью интернета, аукционы будут проводить на всей территории Мурманской области. Пока же - только там, где это позволяет качество связи.

Напомним: в домах Мурманска из-за крыс пропадает интернет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru