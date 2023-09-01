В детсаду Кандалакши выявили нарушения при организации питания малышей

Прокуратура Кандалакши выявила нарушения при организации питания детей в местном детсаду. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Кандалакши выявила нарушения при организации питания детей в местном детсаду.

При проверке выяснилось, что в дошкольной организации не отбирали суточные пробы блюд, которые позволяют следить за качеством и безопасностью приготовленной еды.

- Для устранения выявленных нарушений в адрес заведующего детсада внесено представление, - сообщили в ведомстве.

Также в отношении должностного лица учреждения возбудили административное дело по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

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