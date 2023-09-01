В Мурманской области стартует прием заявлений на выдачу разрешений на охоту

В Мурманской области начинается сезон охоты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области начинается сезон охоты. С 5 сентября минприроды региона принимает заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Документы можно подать в том числе через Госуслуги или в МФЦ.

Для получения разрешения нужны: охотничий билет, документы, подтверждающие уплату госпошлины в 650 рублей, а также документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного мира.

Напомним: житель Мурманска попал под уголовное дело за незаконную ловлю горбуши.

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