В Мурманской области стартует прием заявлений на выдачу разрешений на охоту

В Мурманской области начинается сезон охоты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Мурманской области начинается сезон охоты. С 5 сентября минприроды региона принимает заявления на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Документы можно подать в том числе через Госуслуги или в МФЦ.
Для получения разрешения нужны: охотничий билет, документы, подтверждающие уплату госпошлины в 650 рублей, а также документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного мира.
Напомним: житель Мурманска попал под уголовное дело за незаконную ловлю горбуши.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru