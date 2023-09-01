За полгода предприятия Мурманской области перечислили налогами 45,2 млрд рублей

В Мурманской области растут налоговые доходы от промышленных предприятий. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растут налоговые доходы от промышленных предприятий. Только за первые полгода 2023 года они составили 45,2 миллиарда рублей. При этом доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте достигает 33,6 %, что ставит регион на восьмую позицию по стране.

- Налоговые поступления от промышленных предприятий составили 66 % в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета региона. За 7 месяцев 2023 года по всем отраслям экономики рост налоговых поступлений достиг 21,4 %, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Отмечается, что за 4 года прирост промышленного производства Мурманской области составил 10,9 %, в развитие региона вложено почти 900 миллиардов рублей инвестиций, из них на долю промышленного комплекса приходится 52 % капитальных вложений.

Напомним: жители Мурманской области стали активнее пользоваться банковскими вкладами. Об этом говорит выросший объем средств, который северяне отдают в финансовые организации: с 1 июля 2022 года он вырос на 21,1% или на 43,5 миллиарда рублей. Также северяне стали чаще брать кредиты. Так, с января по июнь 2023 года общая сумма кредитования северян составила 72,4 миллиарда рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее:

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