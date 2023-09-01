Появились подробности строительства газопровода в Мурманскую область

Большая часть газопровода "Мурманск - Волхов" пройдет по территории Мурманской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании правительства Мурманской области озвучили подробности будущей газификации региона. Так, труба «Волхов-Мурманск», по которой газ пойдет через Карелию в регион, будет протяженностью 843 километра, из которых 455 будут идти по территории Кольского Заполярья.

Также в рамках проекта построят 15 газораспределительных станций и газопроводов-отводов, а также два комплекса по сжижению природного газа.

- На сегодняшний день уже проведен ряд совещаний с представителями группы компаний «Газпром». Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с прохождением потенциальной трассы газопровода, представлен план-график реализации инвестиционного проекта по его строительству, состоялось первое заедание рабочей группы по газификации Мурманской области и подписано соглашение по реализации проекта с «Газпромом», - сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Она уточнила, что сейчас активно идет трассировка газопровода.

Ранее стало известно о планах «НОВАТЭК» по строительству крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области.

Напомним: 12 августа до месторождения «Утреннее», что находится на Гыданском полуострове, на гравитационной платформе добралась первая технологическая линия сжижения природного газа завода «Арктик СПГ 2» из Белокаменки. Завод сделали в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru