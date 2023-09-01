Перед школой у детей из Мурманской области чаще всего выявляют энтеробиоз

В Мурманской области в самом разгаре «головная боль» всех родителей - прохождение с ребенком медкомиссии перед новым учебным годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области в самом разгаре «головная боль» всех родителей - прохождение с ребенком медкомиссии перед новым учебным годом. О том, почему эта процедура важна, рассказала заместитель главного врача по медицинской части МГДП 1 Анна Коткова.

- Медосмотры для детсада или школы после последнего отпуска для детей являются обязательными. Нужно сдать анализы на яйцеглист, туберкулез. Справку можно получить в течение трех дней, включая время на анализы, - поделилась специалист.

Из-за того, что школьники летом часто проводят время на улице, не всегда моют руки, то привозят с отпуска различные инфекции. Чаще всего - энтеробиоз. Болезнью могут заразиться другие дети, например, через игрушки, поэтому важно обследовать ребенка.

В этом году в детской поликлинике Мурманска увеличилось количество кабинетов, где проводят выписку анализов и их забор. Талоны доступны день в день, записаться можно через регистратуру, call-центр либо на портале reg.polarmed.ru.

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