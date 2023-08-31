В Кандалакше агрессивного пьяного водителя пришлось заковать в наручники

Штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года грозит 38-летнему водителю из Кандалакши, который не просто сел пьяным за руль, но и вел себя агрессивно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года грозит 38-летнему водителю из Кандалакши, который не просто сел пьяным за руль, но и вел себя агрессивно.

Странная манера езды водителя «Лады Гранта» на территории СОТ «Золотые пески» под Кандалакшей заметили сотрудники ГИБДД. Когда они остановили машину, то поняли, что управлявший ей мужчина очень пьян, его выдали сильный запах изо рта, бессвязная речь и то, что он еле стоял на ногах.

- Автолюбителю предложили пройти в патрульный автомобиль для проведения процедуры освидетельствования. Но он начал вести себя вызывающе: размахивать руками, оттолкнул от себя инспектора ДПС, а на законные требования прекратить противоправные действия не реагировал. Поэтому на основании федерального закона «О полиции» в отношении правонарушителя полицейские применили физическую силу и наручники, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Дыхнуть в трубочку северянину все же пришлось, результат был - 0,973 мг/л выдыхаемого воздуха.

Напомним: вечером 24 августа в Мурманске у дома №23 на Кольском проспекте произошло ДТП с участием экскаватора-погрузчика. Пока тот стоял у края проезжей части, в него врезался пьяный водитель Geely.

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