В очереди на квартиры как дети-сироты в Мурманске стоят 397 человек

Дети-сироты в России по достижении 18 лет имеют право на получении квартиры от государства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дети-сироты в России по достижении 18 лет имеют право на получение квартиры от государства. В Мурманске, по последним данным, в такой очереди стоят 397 человек.

- В указанный список включены все дети-сироты, достигшие возраста 14 лет и подлежащие обеспечению при наступлении совершеннолетия, подавшие соответствующее заявление в комитет имущественных отношений города Мурманска. С 1 января 2023 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут сами купить себе жилье, используя средства жилищного сертификата. Например, используя вместе с сертификатом собственные накопления, купить жилье большей площади. Такая возможность появилась у северян в этом году благодаря новому механизму социальной поддержки, - сообщили «КП»-Мурманск» в администрации Мурманска.

Уже 100 северян воспользовались такой возможностью и заявились на получение сертификата, и 89 человек его получили. В 2023 году для детей-сирот приобретут 164 однокомнатные квартиры. Как уточнили в мэрии Мурманска, 118 извещений о закупках уже опубликованы, 22 муниципальных контракта заключены.

Всего с начала текущего года жилыми помещениями обеспечили 32 северянина из указанной категории: 13 жилых помещений приобрели в 2022 году, еще 10 - в этом, также в число входят 9 муниципальных жилых помещений после проведения в них текущего ремонта с последующей компенсацией за счет средств субвенции (областного бюджета).

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