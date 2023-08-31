Из-за 800 рублей житель Апатитов может отправиться в колонию на 4 года

В отношении 39-летнего жителя Апатитов возбудили уголовное дело за грабеж. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отношении 39-летнего жителя Апатитов возбудили уголовное дело за грабеж. Ранее он уже был не раз судим и за грабеж, и за другие тяжкие преступления, но решил не уходить с этого пути.

Мужчина зашел в один из магазинов, взял с полки бутылку с алкоголем и попытался пронести ее мимо кассы под курткой. По камерам видеонаблюдения это заметили сотрудники, администратор потребовал северянина остановиться, но тот сбежал.

- Сотрудники уголовного розыска установили личность 39-летнего безработного местного жителя. Полицейские, получив информацию о местонахождении злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции. Подозреваемый признался правоохранителям, что в тот день у него возникло острое желание употребить «горячительные» напитки, однако денег для покупки алкоголя у него отсутствовали, в связи с чем он принял решение похитить спиртное, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

За украденный алкоголь стоимостью в 800 рублей северянину грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним: из детского сада в Мурмашах украли садовые фигуры Шрека и Осла.

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