По дороге в Териберку самосвал улетел в кювет и лег на бок

Днем 31 августа по дороге в Териберку случилось ДТП с участием одной машины. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Днем 31 августа по дороге в Териберку случилось ДТП с участием одной машины.

- Самосвал прилег полежать. Экскаватор пытается ему помочь, - пишет паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

О пострадавших пока не сообщается.

Напомним: утром 31 августа на улице Жемчужной в Апатитах произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 10.10.

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