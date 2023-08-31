В Мурманской области вторую неделю подряд дешевеют суповые овощи

Мурманскстат рассказал, как изменились цены на социально значимые продукты за минувшую неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманскстат рассказал, как изменились цены на социально значимые продукты за минувшую неделю. Так, в регионе продолжают снижаться в стоимости суповые овощи: капуста, лук, картофель, морковь.

- Также наибольшее снижение цен зафиксировано на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,4), черный байховый чай, гречневую крупу (на 1,2), сахарный песок (на 0,7%). Увеличение цен отмечено на пищевую поваренную соль (на 5,1%), яблоки (на 2,8), подсолнечное масло (на 2,5), шлифованный рис (на 1,3), мороженую неразделанную рыбу (на 0,7%), - уточнили в Мурманскстате.

Напомним: жители Мурманска жалуются на взлетевшие цены на такси. А эксперт по недвижимости объяснил, почему в Мурманской области появляются квартиры по баснословной стоимости.

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