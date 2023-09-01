В Мурманске пройдет открытый мастер-класс по оказанию первой помощи

9 сентября отмечается Всемирный день первой помощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 сентября отмечается Всемирный день первой помощи. К этому событию в Мурманске проведут открытый мастер-класс, где каждый желающий сможет попробовать, как это - спасать человека.

Сотрудники кадрового центра Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения помогут северянам на манекенах отработать сердечно–легочную реанимацию, прием Геймлиха и помощь при кровотечении. - Мы живем, не задумываясь о том, что с кем-то в данный момент может произойти несчастный случай. По статистике, небольшой процент населения знает, как правильно оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации. Часто, будучи очевидцами, люди нередко теряются, совершают ошибки или упускают драгоценное время. Поэтому крайне важно, чтобы каждый человек знал основные правила и приемы оказания первой помощи и мог совершать грамотные тактические действия по ее оказанию при состояниях, угрожающих жизни и здоровью, – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Мастер-класс пройдет 9 сентября в 15.00 на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Мурманск Молл» в зоне фудкорта. Напомним: жителей Мурманской области хотят избавить от необходимости стоять в очередях за номерками к врачам. В региональном минздраве рассказали, как меняют систему записи к специалистам. Также северян учат, как можно спасти себя от слабоумия. Врач дала советы мурманчанам, как снизить риск развития болезни Альцгеймера.

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