На Мурманскую область идет сильный дождь

Начнется дождь еще вечером 31 августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая продлится два дня.

- По данным Мурманского УГМС, 1 сентября ночью в отдельных районах, днем на северо-западе Мурманской области прогнозируется сильный дождь, - сообщили в МЧС региона.

При этом начнется дождь еще вечером 31 августа.

Напомним: синоптики зафиксировали первые заморозки в августе.

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