На Мурманскую область идет сильный дождь

Начнется дождь еще вечером 31 августа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде, которая продлится два дня.
- По данным Мурманского УГМС, 1 сентября ночью в отдельных районах, днем на северо-западе Мурманской области прогнозируется сильный дождь, - сообщили в МЧС региона.
При этом начнется дождь еще вечером 31 августа.
Напомним: синоптики зафиксировали первые заморозки в августе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru