В Мурманске появился мурал «Казачья воля»

Мурманск продолжают украшать муралами. Фото: Елена Титаренко

Мурманск продолжают украшать муралами. Один такой под названием «Казачья воля» создали на территории Свято-Троицкого Феодоритова Кольского мужского монастыря.

Сначала в храме состоялось архиерейское богослужение, а затем - церемония открытия масштабного рисунка. От момент начала работы над проектом до его завершения прошло порядка четырех месяцев.

В создании рисунка участвовало немало людей: художница Людмила Семенова, возглавлявший Кольское станичное казачье общество Игорь Гуменный, волонтеры. Фото: Елена Титаренко

- Название пришло буквально два дня назад после того, как был поставлен последний штрих картины на ангаре. Здесь надо отметить, что сама идея написания стала возможна с благословения настоятеля - игумена Трифона Михайловского и завершению мурала также способствовала его сугубая молитва! - рассказала автор проекта, директор ДК Ленинского округа Елена Титаренко.

В создании рисунка участвовало немало людей: художница Людмила Семенова, возглавлявший Кольское станичное казачье общество Игорь Гуменный, волонтеры. Напомним: в Териберке, на побережье губы Завалишина, появился уникальный мурал с оленем площадью 350 квадратных метров. Изображение, которое можно рассмотреть только с высоты. создала команда культурно-просветительского портала «Дети Арктики» и арт-сообщество «33+1».

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