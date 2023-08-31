Новую скульптуру Русалочки в Кандалакше сравнили с воронежской Аленкой

В Мурманской области появился новый арт-объект - на набережной в Кандалакше теперь сидит металлическая Русалочка. Фото: Администрация Кандалакшского района

В Мурманской области появился новый арт-объект - на набережной в Кандалакше теперь сидит металлическая Русалочка.

- У скульптуры – своя интересная легенда и история создания. Хотите узнать какая? Тогда ждем вас 1 сентября на Морской набережной на открытии. Начало – в 17.30, - рассказал глава администрации муниципального образования Кандалакшский район Ярослав Шалагин.

Автор скульптуры - известный в Мурманской области умелец Владимир Васильев. Фото: Администрация Кандалакшского района

Автор скульптуры - известный в Мурманской области умелец Владимир Васильев. Он работает в интересной технике ресайклд-арт, когда в ход идет то, что обычно называют металлолом, ненужными запчастями и т.д.

- Работа посвящена городу, его давней истории и мифологии, напрямую связанной с Белым морем, на берегу которого и обосновались первые жители Кандалакши, - пояснил задумку своей Русалочки Владимир Васильев.

Некоторые северяне сравнили кандалакшскую Русалочку с воронежской Аленкой. Фото: Администрация Кандалакшского района

В 2021 году он подарил северянам арт-объект «Гитарист».

Некоторые северяне сравнили кандалакшскую Русалочку с воронежской Аленкой. Также в сети встречаются комментарии, что такие арт-объекты привлекают внимание туристов, и скульптура точно станет местной достопримечательностью. Некоторые северяне пишут, что любое украшение города - это хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru