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НовостиОбщество31 августа 2023 8:51

Два человека пострадали в столкновении Ford и Mitsubishi в Апатитах

Ford Focus и Mitsubishi L 200 столкнулись на улице Жемчужной в Апатитах
Ника СВЕТЛОВА
Утром 31 августа на улице Жемчужной в Апатитах произошло ДТП с пострадавшими. Фото: vk.com/murman01

Утром 31 августа на улице Жемчужной в Апатитах произошло ДТП с пострадавшими. Фото: vk.com/murman01

Утром 31 августа на улице Жемчужной в Апатитах произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 10.10.

- Столкнулись Ford Focus и Mitsubishi L 200. Пострадали два человека, их передали бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Напомним: В ночь на 31 августа в Первомайском округе Мурманске произошло ДТП с участием одной машины - 20-летний водитель сбил светофор.

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