В Мурманске 20-летний водитель на «ВАЗ» сбил светофор

В Мурманске "ВАЗ" вылетел с дороги на пешеходную зону и врезался в столб. Фото: ГИБДД по Мурманской области

В ночь на 31 августа в Первомайском округе Мурманске произошло ДТП с участием одной машины.

У дома №30 на улице Баумана, недалеко от школы №20 и детского сада №15 20-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на пешеходную зону, сбив светофор. Сам виновник ДТП не пострадал, а вот его пассажир получил травмы и ему понадобилась помощь врачей.

- В отношении 20-летнего водителя составили административный материал по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа до 10 000 рублей, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: днем 30 августа в Первомайском округе Мурманска столкнулись грузовик и Renault Logan. ДТП случилось недалеко от остановки общественного транспорта на улице Героев Рыбачьего.

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