В День знаний школьников Мурманска бесплатно угостят мороженым

1 сентября в центре Мурманска школьников бесплатно угостят мороженым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 сентября в Мурманске отметят традиционным праздником на Пяти Углах - «Мурманск — город сладкоежек». Народное гулянье начнется в центре города в 13.00.

- Чтобы бывшие дошколята быстрее адаптировались к учебным будням, мы приготовили для них восемь интерактивных площадок. Ребята смогут побывать на уроках химии, музыки, пения, танцев, физкультуры, литературы, ИЗО и школьного театра. В 14.00 стартует концертная программа. Зажигательные номера от творческих коллективов города Мурманска обеспечат хорошее настроение, - сообщил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Также в конце праздника школьников угостят бесплатным мороженым.

Также 1 сентября в честь Дня знаний на ярмарке «На Севере - учиться!» состоится бесплатный концерт группы «Меджикул».

При этом северян предупреждают, что в День знаний в Мурманске будет сильный дождь.

Напомним: в Мурманске традиционно 1 сентября ограничат розничную продажу алкоголя. День знаний входит в список праздников, когда покупать спиртосодержащую продукцию нельзя.

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