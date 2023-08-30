Отмена связана с отсутствием угрозы возникновения природных, техногенных пожаров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Юрий Сердечкин.

Отмена связана с отсутствием угрозы возникновения природных, техногенных пожаров.

Напомним: первое сентября в Мурманской области пройдет с дождями и похолоданием.

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