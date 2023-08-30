Отмена связана с отсутствием угрозы возникновения природных, техногенных пожаров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Юрий Сердечкин.
Отмена связана с отсутствием угрозы возникновения природных, техногенных пожаров.
Напомним: первое сентября в Мурманской области пройдет с дождями и похолоданием.
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