В Мурманске мужчина угнал Toyota и попал на ней в ДТП

В отношении безработного и ранее судимого жителя Заполярья возбудили уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мурманчанин лишился своей Toyota Corolla, припарковавшись на улице Траловой. Мужчина приехал на работу, поставил машину у административного здания, при этом оставив ключи в замке зажигания.

Выяснилось, что иномарку угнал 32-летний мужчина, который после этого попал в ДТП на улице Карла Маркса. Прибыв на место аварии, госавтоиспекторы обнаружили, что угонщик покинул место ДТП, однако, вскоре его задержал другой наряд.

- Северянин солгал правоохранителям о том, что машина принадлежит ему, а во время задержания вел себя агрессивно. Причину угона он объяснить не смог, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении безработного и ранее судимого жителя Заполярья возбудили уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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