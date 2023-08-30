Регоператору грозит крупный штраф за свалку в военном городке Печенгского округа

В Мурманской области привлекут к ответственности регоператора АО «Ситиматик». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области привлекут к ответственности регоператора АО «Ситиматик». Выяснилось, что организация не вывозила скопившийся мусор с территории военного городка Вайталахти, что находится в Печенгском округе, тем самым нарушив договор.

Теперь региональному оператору грозит крупный штраф - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

- Мусор не вывозился с 2020 года. Военнослужащим пришлось складировать содержимое заполненных мусорных контейнеров в небольшой овраг. В результате образовалась несанкционированная свалка, находящаяся в пределах природоохранной зоны, - сообщили в Мурманском УФАС.

Напомним: в Ковдоре у промышленного карьера загорелась свалка.

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