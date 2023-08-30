На юге Мурманской области монтируются стелу с подсветкой

Объект стал результатом программы «На Севере-твой проект». Фото: администрация Зеленоборского

На юге Мурманской области появилась новая достопримечательность - на въезде в Зеленоборский устанавливают светящуюся стелу. Объект стал результатом программы «На Севере-твой проект».

- Новый объект уже украшает въезд в Зеленоборский. Впереди монтаж светодиодных консолей, которые станут ярким обрамлением всей конструкции. С нетерпением ждем финальный результат, думаю, что он порадует не только всех жителей, но и гостей самого южного муниципалитета Кольского Заполярья, - сообщил на личной странице в «ВКонтакте» глава администрации Зеленоборского Игорь Коротков.

Напомним: в Мурманской области стало на один памятник больше. На территории 45-й армии ВВС и ПВО открыли памятник палубной авиации Северного флота, на постаменте теперь стоит штурмовик Як-38 с бортовым номером 95.

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