В Мурманске созрела вишня

Мурманский фотограф Олег Филонок обнаружил в одном из дворов созревшую вишню. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске лето, как это обычно и бывает на Крайнем Севере, было противоречивым. Но судя по природе, тепла все же хватило.

Мурманский фотограф Олег Филонок обнаружил в одном из дворов созревшую вишню.

- Да простят меня хозяева этого чуда, но спелую ягодку, что на первом фото, я попробовал. Очень необычно и вкусно! - написал Олег Филонок на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним: на мурманском дубе впервые за десять лет появились желуди. Также в Заполярье плодоносят яблони.

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