В Мурманске созрела вишня

Мурманский фотограф Олег Филонок обнаружил в одном из дворов созревшую вишню.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманске лето, как это обычно и бывает на Крайнем Севере, было противоречивым. Но судя по природе, тепла все же хватило.
Мурманский фотограф Олег Филонок обнаружил в одном из дворов созревшую вишню.
- Да простят меня хозяева этого чуда, но спелую ягодку, что на первом фото, я попробовал. Очень необычно и вкусно! - написал Олег Филонок на своей странице в «ВКонтакте».
Напомним: на мурманском дубе впервые за десять лет появились желуди. Также в Заполярье плодоносят яблони.
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