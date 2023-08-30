Победителем смотра-конкурса «Школа года-2023» стала гимназия №6 в Мурманске

В Мурманске прошло традиционное августовское педагогическое совещание, участие в котором приняли 500 человек. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске прошло традиционное августовское педагогическое совещание, участие в котором приняли 500 человек. На нем был приятный торжественный момент.

- Вручил директору гимназии №6 Нине Алексеевне Зубаревой диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Школа года-2023». Заслуженные награды также получили сотрудники городского комитета по образованию, руководители учреждений, учителя и педагогические коллективы, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: погода 1 сентября жителей Мурманской области не порадует - в регионе будет похолодание и дожди. Также на День знаний ограничат розничную продажу алкоголя.

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