Посетительница парка Североморска до крови изрезала ноги куском металла

Металл изрезал ноги женщины до крови. Фото: скриншот видео / Народный фронт / vk.com/nf_murmansk51

Жительница Североморска пострадала во время прогулки в городском парке. Случилось это, когда северянка шла по деревянному настилу.

- Причина – металлический лист, который просто не был закреплен. Пострадавшая сразу обратилась в травмпункт, а мы – в прокуратуру, - сообщили в «Народном фронте» Мурманской области.

Металл изрезал ноги женщины до крови.

Напомним: с администрации Зеленоборского в пользу ребенка взыскали компенсацию морального вреда. 14-летняя девочка получила травму ноги, когда на нее напала бродячая собака.

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