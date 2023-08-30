30 августа в Мурманской области стартовало досрочное голосование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30 августа в Мурманской области стартовало досрочное голосование. В помещениях, соответствующих территориальной избирательной комиссии, оно продлится до 5 сентября, в тех, что соответствуют участковым избиркомам, - с 6 по 9 сентября.

- Проголосовать досрочно может избиратель, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования, - уточнили в избиркоме Мурманской области.

Так, 10 сентября будут выбирать депутатов горсоветов в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Ловозеро, Алакуртти, Умбе, Ура-Губе, Туманном, Молочном, Кильдинстрое.

Напомним: всего по состоянию на 10 августа зарегистрированы 367 кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru