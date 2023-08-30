Стала известная дата открытия «Снежной деревни»

Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» объявил дату открытия в 2023 году. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня» объявил дату открытия в 2023 году.

- В этом году двери «Снежной Деревни» распахнутся для всех жителей и гостей Мурманской области 27 декабря. Для центра это будет уже шестнадцатый по счету сезон, - сообщили авторы проекта.

В свое время он вошел в Книгу рекордов России как самый большой крытый объект из снега.

Напомним: накануне юбилейного 15-го сезона владелец «Снежной деревни» в Кировске Владимир Комягин сообщил, что продает бизнес. Причиной он назвал проблемы с чиновниками, которые мешают ему получить еще один земельный участок для развития проекта. Однако после в ситуации наметились позитивные подвижки.

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