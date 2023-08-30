Жителей Мурманской области предупреждают о сильном дожде

Бабье лето в Мурманской области не пришло в полную силу, разве что может вернуться в сентябре.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Бабье лето в Мурманской области не пришло в полную силу, разве что может вернуться в сентябре. Но пока уже понятно, что август будет прощаться с северянами ненастьем.
- По прогнозу Мурманского УГМС, вечером 31 августа на юге Мурманской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, - предупредили в МЧС региона.
Также непогода ожидается и 1 сентября.
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