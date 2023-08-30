В Мурманске на один день введут «сухой закон»

В Мурманске традиционно 1 сентября ограничат розничную продажу алкоголя.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманске традиционно 1 сентября ограничат розничную продажу алкоголя. День знаний входит в список праздников, когда покупать спиртосодержащую продукцию нельзя.
Такие же ограничения действуют в День защиты детей 1 июня, на День молодежи, во время «Последнего звонка».
Напомним: жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь. По мнению северян, таких торговых точек слишком много, и их количество только растет.
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