В Мурманске на один день введут «сухой закон»

В Мурманске традиционно 1 сентября ограничат розничную продажу алкоголя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске традиционно 1 сентября ограничат розничную продажу алкоголя. День знаний входит в список праздников, когда покупать спиртосодержащую продукцию нельзя.

Такие же ограничения действуют в День защиты детей 1 июня, на День молодежи, во время «Последнего звонка».

Напомним: жители Мурманска массово жалуются на количество магазинов, где продают алкоголь. По мнению северян, таких торговых точек слишком много, и их количество только растет.

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