В Мурманске из-за ДТП встали троллейбусы

Днем 30 августа в Первомайском округе Мурманска столкнулись грузовик и Renault Logan. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Днем 30 августа в Первомайском округе Мурманска столкнулись грузовик и Renault Logan. ДТП случилось недалеко от остановки общественного транспорта на улице Героев Рыбачьего.

О пострадавших пока не сообщается, но из-за столкновения машин оказалась недоступна для движения одна из полос, поэтому на участке встали троллейбусы.

Напомним: трое жителей Мурманской области пострадали в ДТП в Карелии на федеральной трассе.

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