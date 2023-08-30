Трое жителей Мурманской области пострадали в ДТП в Карелии

Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

29 августа в Карелии произошло ДТП с участием жителей Мурманской области. Сообщение о нем поступило в 8.20.

- В Лоухском районе на 969 километре федеральной автодороги «Кола» Peugeot съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП травмы получили жители Мурманской области: 67-летний водитель и двое женщин-пассажиров, в возрасте 47 и 73 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Республики Карелия.

Напомним: днем 27 августа в Карелии на федеральной трассе «Кола» произошла смертельная авария. На 343 километре в Олонецком районе столкнулись Renault Duster с номерами Мурманской области и Mazda 6. Сообщение о ДТП поступило в Госавтоинспекцию в 15.30.

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