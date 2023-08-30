Первое сентября в Мурманской области пройдет с дождями и похолоданием

На 1 сентября в Мурманске испортится погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До начала нового учебного года остались считанные дни, у многих школьников уже наглажена форма и готовы рюкзаки. Но вот погода 1 сентября жителей Мурманской области не порадует: в регионе будет похолодание и дожди.

- 31 августа ожидаются дожди и немного похолодает, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

При этом самые сильные дожди ожидаются в первой половине дня.

Напомним: 1 сентября в центре Мурманска перекроют улицу Ленинградскую, а на улице Воровского состоится праздничный концерт.

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