В школах Мурманской области вводят еженедельный урок по изучению региона

В учебном году 2023/2024 в Мурманской области будут нововведения. Фото: Евгения ГУСЕВА

В учебном году 2023/2024 в Мурманской области будут нововведения. Их обсудили на традиционном августовском совещании педагогов.

- Для школьников еженедельно будет проводиться урок по изучению Мурманской области, организация. Экскурсий на предприятия региона, к достопримечательностям и памятным местам. Кроме того введем профессиональное обучение школьников на базе колледжей, - сообщил по итогам встречи губернатор Андрей Чибис.

Напомним: 26 августа в Мурманске открылась ярмарка «На Севере - учиться!». Работать она будет до 3 сентября, гостей ждут мастер-классы, аттракционы, Арктическая кухня, торговля, а 1 сентября в честь Дня знаний здесь состоится бесплатный концерт группы «Меджикул».

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